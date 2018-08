CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'UNIONISTA VENEZIA Paolo Cuman, veneziano di adozione, consigliere di Municipalità di Mestre centro in quota Pd, è portavoce del comitato Un unico grande Comune che si accinge a costituirsi formalmente in associazione. Mestre è stata Comune fino al 1926: perché non può tornare ad esserlo?«Venezia era un Comune densamente popolato e in gronda c'erano Comuni minuscoli: Favaro, Zelarino, Chirignago e quello di Mestre, per 22mila abitanti. Fascista o no, il decreto che unificò la città era una scelta obbligata, utile e necessaria, che ha...