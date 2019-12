L'Unione montana convoca i sindaci

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA CONTROFFENSIVABELLUNO Il giorno dopo la delusione per la conferma dei vincoli, dopo i proclami, gli inviti alle manifestazioni di piazza, in Comelico ci si interroga su cosa fare per affrontare la nuova situazione in riferimento alla normativa firmata dalla direttrice generale Federica Galloni. «In settimana riunirò la conferenza dei sindaci - dice il presidente dell'Unione montana del Comelico, Giancarlo Ianese - valuteremo a mente più fredda la situazione e decideremo se appoggiare il ricorso al Tar della Regione Veneto contro il...