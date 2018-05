L'unica accusa possibile è l'attentato alla Costituzione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

In Italia il capo dello Stato può essere accusato di «alto tradimento o attentato alla Costituzione», come previsto dall'articolo 90 della Costituzione. Nella storia della Repubblica nessun capo di Stato è mai finito a giudizio. La procedura prevede che sia il Comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa, organo bicamerale composto da 44 membri (21 della Camera e 23 del Senato), componenti della Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera e della Giunta per le elezioni e le immunità del Senato, a svolgere entro cinque mesi...