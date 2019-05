CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'Unesco approva la soluzione Marghera per le crociere e concede al Governo, e prima di tutto al Comune, un altro anno di tempo per attuare tutte le misure di salvaguardia della città e della laguna, riconoscendo che il percorso intrapreso è la strada giusta. È quanto emerge dalla relazione che anticipa la convention che si terrà tra il 30 giugno e il 10 luglio da Baku, in Azerbaijan, dove è in programma la riunione del Comitato di tutela del patrimonio mondiale che dovrà esaminare i dossier sulla protezione del patrimonio culturale e...