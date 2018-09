«L'umanità perde la ragione»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO PSICHIATRAPORDENONE Siamo a rischio di entrare definitivamente nell'era dell'homo stupidus stupidus, che ha rinunciato alla sapienza, al cervello, alla misura come forma di ragionamento, per abbandonarsi solo alla pulsione. All'istinto che porta all'eccesso, alla tendenza alla distruzione intesa come negazione assoluta, dell'altro ma anche di sè. Col sorriso e l'insofferenza che deriva dalla speranza di poter bloccare questa regressione evolutiva dell'uomo, lo psichiatra Vittorino Andreoli ieri ha acceso molti campanelli dall'allarme tra...