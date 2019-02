L'ultimo strappo? Nel giugno 1940 Ma quasi 80 anni da eterne rivali

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STORIAItalia e Francia. Amiche-nemiche, eterne rivali, sì, ma mai così lontane come ora che la distanza politica tra i due governi è più difficile da superare che le Alpi per Annibale. Divisi sul tema dei migranti, sulla Tav Torino-Lione, sulla Libia, sui gilet gialli e soprattutto animate da un'idea di Europa totalmente diversa. Una crisi di rapporto così profonda, con tanto di ambasciatore richiamato a Parigi, non accadeva dal 1940. Da quando André François-Poncet dovette lasciare precipitosamente Palazzo Farnese, per tornare in...