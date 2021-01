FOSSO' Padre e figlio morti per Covid a tredici giorni di distanza l'uno dall'altro. Saranno sepolti con una medesima cerimonia religiosa che avrà luogo alle 15 di venerdì nella chiesa di San Bartolomeo Apostolo di Fossò. Il 2 gennaio è deceduto l'87enne Giorgio Cavallin. In attesa che la famiglia uscisse dalla quarantena, il suo corpo era stato cremato e il funerale ritardato per dare ai propri congiunti la possibilità di partecipare alle esequie. Ma, dolore su dolore, il 15 gennaio è morto per Covid anche il figlio 66enne Loris. In chiesa, venerdì, accanto alla bara in legno di Loris, ci sarà anche l'urna con le ceneri del padre Giorgio. In cimitero avranno due collocazioni diverse. Mentre la bara contenente le spoglie di Loris sarà tumulata, l'urna con le ceneri di Giorgio sarà collocata all'interno del loculo dove da otto anni riposa sua moglie Redenta.

I Cavallin fanno parte di una famiglia di imprenditori calzaturieri molto conosciuta. Originari di Galta di Vigonovo, si erano trasferiti a Fossò da svariati anni. Loris ha gestito fino al 2006 una cartoleria ubicata in via Roverelli, posta in dirimpetto alla propria abitazione. «Compreso quello avvenuto in una casa di riposo, per Fossò si tratta rispettivamente del sesto e settimo decesso causato dal Covid ha sottolineato la sindaca e medico Federica Boscaro. La prima ondata, ad inizio 2020, aveva mietuto sola una vittima. L'incidenza è ora molto alta. Raccomando ai miei cittadini di fare molta attenzione e di vaccinarsi appena se ne presenterà la possibilità».

Vittorino Compagno

