L'ULTIMO PERIODO TREVISO Che la situazione della Stefanel, in crisi da tempo,

L'ULTIMO PERIODOTREVISO Che la situazione della Stefanel, in crisi da tempo, stesse precipitando lo si era capito nel luglio dell'anno scorso. In piena estate e senza alcuna avvisaglia Cristiano Portas, amministratore delegato nominato soltanto sei mesi prima, si era dimesso. Era entrato nel gruppo per sostenere e migliorare il piano industriale 2016-2022, ma in quei pochi mesi il rapporto con l'azienda si era deteriorato al punto che aveva deciso di andarsene. Ed è da metà luglio del 2018 che la Stefanel è senza amministratore delegato (la...