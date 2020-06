L'ULTIMO GIORNO

TREVISO C'è chi la fa online e chi in presenza. Treviso è stato tra i primi comuni a dare speranza ai bambini: la scuola finirà con un saluto pubblico del sindaco, tutti in piazza dei Signori il 19 giugno, con modalità ancora da definire in base alle nuove ordinanze. «Non possiamo accettare che l'anno finisca così» ha spiegato Mario Conte. Questa apertura, con tutte le precauzioni del caso, rappresenta una grande iniezione di fiducia per tutti i piccoli trevigiani che hanno visto scombussolare i propri riti dalla pandemia.

IL SALUTO

Precauzioni e distanziamento sociale. Ma i riti rimangono riti. Soprattutto quando sono legati alle età di passaggio della vita. Il Covid ha tolto agli alunni delle scuole trevigiane mesi importanti di studio e condivisione. Ma il sindaco ha deciso che non toglierà la festa di fine anno. La trasformerà in un saluto. Ritrovarsi in piazza dei Signori il 19 giugno sarà una gioia per molti bambini trevigiani. Ancora da definire nel dettaglio la cerimonia: il Comune deve contemperare le esigenze di distanziamento sociale con la ferma volontà di non negare questa occasione. L'ok è già arrivato: si tratta solo di capire se si faranno dei turni o si potrà accogliere tutti entro le pareti capaci della piazza. È un saluto pensato soprattutto per i più piccoli, i bimbi dell'asilo e delle elementari, che arriveranno nel cuore della città accompagnati. Un momento di condivisione con le istituzioni per far dimenticare questi tre mesi difficilissimi, anche da dimenticare. L'aveva annunciato dieci giorni fa, in pieno guado sul fronte centri estivi, e nei giorni scorsi ha confermato che terrà fede alla promessa.

LA DECISIONE

«Abbiamo intenzione di organizzare una festa di fine anno scolastico in città aperta a tutti i bambini e alle loro famiglie. La faremo perché non possiamo accettare che un anno finisca così» sottolineava il sindaco. Il 12 maggio, Conte aveva presentato un pacchetto di aiuti per 600mila euro per le famiglie. In questo sono inseriti i 250mila che l'amministrazione ha messo sul piatto per le iniziative dedicate ai più giovani nel corso dell'estate, dai centri estivi allo sport. «Sarà un'importante prova generale per tornare a scuola con sempre maggiore consapevolezza e una rinnovata alleanza con i genitori» aveva sottolineato Conte. Insieme all'aiuto concreto il sindaco, in questi mesi destinatario di molte manifestazioni di affetto da parte dei più piccoli, ha mantenuto la costante preoccupazione di dare attenzione alle realtà scolastiche e alla fine dell'anno.

FESTE E RECITE

Nel 2019 Conte aveva preso parte a molte delle giornate conclusive delle attività scolastiche. Da Fiera a Monigo, dal centro a San Zeno. Una modalità che quest'anno non sarà concessa dalle attuali normative. Sfruttando gli spazi all'aria aperta e la volumetria del salotto buono di Treviso i bambini potranno essere accompagnati verso l'estate da un piccolo momento speciale. Per sottolineare che il Comune e il mondo dei grandi ha colto le loro difficoltà e vuole anche dire a tutti loro bravi per aver sopportato la pressione. Una prova importante e un piccolo passo verso la maturità. Poi, per molti di loro partiranno i centri estivi: i primi sportivi alla Ghirada l'8 giugno, quelli privati nelle fattorie didattiche e diverse strutture così come al natatorium Comunale. Per i centri estivi pubblici si deve attendere il 6 luglio: ma il Comune è stato intransigente sulle tariffe rendendo accessibile a tutti il servizio.

Elena Filini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

