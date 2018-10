CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ULTIMO ASSALTOPADOVA Spaccata numero 32, dal primo luglio ad oggi. È quella avvenuta nella notte tra lunedì e martedì nella centralissima via Altinate di fronte alle vetrine di Coin. Ad essere colpita, questa volta, è la panetteria - bar Carlotta del presidente dell'Ascom Patrizio Bertin e della figlia Carlotta. Il colpo, messo a segno poco dopo le 5.30, è stato scoperto dalla commessa arrivata alle 7.15 per aprire il negozio. LA SCOPERTA«Abbiamo chiamato i carabinieri, non si poteva nemmeno entrare, la porta sfondata ostruiva il...