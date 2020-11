L'ATMOSFERA

PORDENONE Il bicchiere in mano al bar, una borsa della spesa nell'altra. Ma lo sguardo perso, vuoto, consapevole. L'ultimo saluto a un amico: «Chissà quando ci vedremo». La resa: «Abitiamo in due Comuni diversi, ci sentiremo». Le ultime ore in zona gialla, quella in libertà vigilata (ma sempre libertà), a Pordenone vanno via così. Sono surreali, in un centro storico pieno di persone, ma senza il sorriso. Uno sciamare stanco, rassegnato. Perché a marzo non si sapeva che avrebbero chiuso tutto. Oggi invece è lancinante la consapevolezza di ciò che attende tutti in una manciata di ore.

IL VIAGGIO

Pordenone, giorno di mercato. Le bancarelle non spariranno in zona arancione, ma attirano lo stesso tanti cittadini. Gli ingressi sono presidiati dalla polizia e dai volontari. Ma niente multe, si preferisce parlare con le persone. Tutti indossano la mascherina, e non ingannino le prospettive schiacciate delle foto. Il flusso è denso, ma regolare. C'è addirittura traffico, lungo le strade del capoluogo. Da oggi cambierà tutto. Tra i banchi di frutta e verdura si parla, a distanza. «Quindi da domani (oggi, ndr) siamo in zona arancione?». Parte così la tribuna politica, si confrontano le fazioni tra l'ordine di un chilo di arance e il radicchio fresco. Il mercato è un serpentone delimitato dal nastro bianco e rosso che isola i percorsi.

AL TAVOLO

Ma è al bar che si tasta meglio il polso dell'ultimo giorno prima della chiusura soft, ma sempre tale. È l'ultimo aperitivo, e tutti i locali del centro sono pieni. Non si consuma in piedi, c'è rispetto delle norme. Ma trovare un tavolino tra i due corsi o in piazza XX Settembre è difficile. «Dalle 14 alle 17.30 gin tonic e musica a palla, tutti seduti», si legge sulla lavagnetta di un locale del centro. A passeggio ci sono anche gli agenti a piedi, che controllano che tutto vada bene. Ma il clima non è quello del pugno di ferro, bensì quello di una rassegnazione generale. Verso mezzogiorno si riempiono anche i ristoranti, per l'ultima volta. Già da ieri alle 18, infatti, i tavoli sono stati accatastati e legati tra loro. In centro scattano pranzi improvvisati, organizzati sul momento. «C'è voglia di libertà, le persone non ne possono più», spiega il cameriere di un ristorante di piazzetta Cavour. Una voglia di libertà che trasforma un sabato di novembre qualsiasi in un'ultima dose di vita prima della clausura. E per poche ore respira anche il commercio. «Oggi abbiamo fatto degli incassi che negli altri giorni possiamo solo sognare», spiega la titolare di un negozio di abbigliamento in corso Vittorio Emanuele. E poi c'è la coda di fronte allo store convenzionato con la Apple. È uscito il nuovo I-phone, fondamentale da avere per ricominciare con le videochiamate da casa. Ma tra gli esercenti c'è anche angoscia. «A questo punto crediamo di dire arrivederci a tutti al 2021», è l'amara considerazione di Sabrina Gardonio, titolare della Pecora Nera. Venerdì la polizia locale l'ha costretta anche a ridurre gli spazi a causa degli assembramenti. Ma da oggi nemmeno quello sarà il problema principale.

LA SPERANZA

E in questo clima, da giorno prima di partire per il fronte, ieri il sindaco Alessandro Ciriani ha inaugurato il rinnovato locale Metropizza di via Oberdan. Pochi minuti di lavoro, poi anche lui dovrà chiudere e dedicarsi solamente all'asporto o alle consegne a domicilio. Ma è come in una bellissima canzone di Vecchioni: quando sarai sul punto di morire, pianterai un ulivo convinto ancora di vederlo fiorire. Si chiama Sogna ragazzo sogna. E la serranda, alla fine della giornata, si abbassa con dietro un sogno: quello di poter riaprire, stavolta per sempre.

