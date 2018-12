L'ultima uscita con l'amico: «Era deluso per le vendite»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE REAZIONISOLESINO Sgomento e incredulità: Solesino ha reagito così alla notizia dell'arresto del 45enne Marco Bedana. «La comunità è profondamente scossa dalla vicenda dichiara il sindaco Elvy Bentani . In paese tutti sanno che si tratta di una brava persona, che in passato non ha mai avuto guai con la giustizia. La notizia delle accuse che gli vengono contestate è arrivata come un fulmine a ciel sereno, non solo per noi compaesani, ma anche per la sua famiglia immagino. E se da un lato la preoccupazione va ora alle pesanti...