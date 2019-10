CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ultima spesuccia è di ieri: 32 mila euro alle ditte per portare via i mobili che sono rimasti nei palazzoni. Via Anelli è un romanzo dentro la storia della città. A lieto fine garantito, visto che sabato la prima ruspa attaccherà gli scheletri sinistri di una stagione da dimenticare. Ma non sarà gratis. Lo smantellamento del Bronx, che si è formato negli anni 90 dentro gli appartamenti di 28 metri quadri che dovevano ospitare studenti, è costato molto caro: circa 17 milioni di euro, l'equivalente di dieci scuole materne nuove. Nel...