L'ULTIMA OPERAZIONEVEDELAGO «Pensare a una fusione o a una aggregazione con un'altra bcc, nel 2019, non è più un esercizio teorico, ma è un tema di rilevanza strategica, sempre tenendo conto della nostra appartenenza al gruppo Iccrea». Di fatto, il presidente Piero Pignata aveva già anticipato, nella lettera ai soci dello scorso 12 luglio, la volontà del Credito Trevigiano di valutare possibili matrimoni con altre realtà del credito cooperativo come strumento chiave per proseguire sulla via della crescita e della redditività. Qualche...