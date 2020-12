L'ULTIMA MAZZATA

MESTRE Cambia tutto, il Dpcm di Natale certifica la linea dura. Si era detto che sarebbe stato possibile pranzare al ristorante a Natale e Santo Stefano, il 31 dicembre e il 1. gennaio, ma purtroppo non è e non sarà così. Una cocente delusione per ristoratori e baristi, perché quasi tutti avevano fatto programmi, ordini, acquisti nell'ottica di poter accogliere i clienti, pur con le limitazioni di orario già stabilite da tempo, e invece dovranno accontentarsi di dedicarsi all'asporto e alla consegna a domicilio (chi lo può fare, ovviamente) che, evidentemente, non è proprio la stessa cosa. Aiuta, attenua i danni, certo, ma ovviamente non basta a far quadrare i conti. Decisioni probabilmente inevitabili, va detto, visti i numeri dl un contagio che non accenna ad attenuarsi, e infatti quasi nessuno contesta nel merito, ma quello che si rimprovera e alimenta malumori e rabbia, è che la decisione sia arrivata all'ultimo momento, quando al Natale mancano appena sei giorni.

TANTA AMAREZZA

Mario Bernabei, titolare con la famiglia di Hora Bistrot, in Riviera XX settembre, caffè, bar, pasticceria e ristorante, non nasconde la sua amarezza: «Una vera mazzata, non c'è che dire, per noi significa restare chiusi due settimane, saltare completamente il periodo festivo di fine anno, e questo arriva proprio in un momento in cui stavamo ritrovando il sorriso. Già la chiusura alle 18 ci penalizzava, così come ci penalizzava l'assenza di turisti che negli ultimi anni ci avevano dato una bella mano, e anche lo smart working ci creava e ci crea un danno, perché causa ovviamente il calo delle pause pranzo, ma diciamo che in queste ultime settimane stavamo lavorando comunque bene, direi attorno al 70 per cento rispetto ad un anno fa, una situazione che ci permetteva quantomeno di restare a galla e recuperare un po' di terreno. Questa nuova situazione causerà danni pesanti, anche perché avevamo già organizzato gli ordini, e inizialmente si pensava a 4 giorni di chiusura e non certo a quindici. E' una situazione difficilissima, e le circostanze che ci penalizzano sono tante. Faccio un esempio: avevamo ordinato dal nostro fornitore Biasetto di Padova una quantità di panettoni che, per problemi di intasamento dei corrieri, mi sono arrivati con dieci giorni di ritardo, così abbiamo perso molte vendite e scontentato molti clienti, ai mancati incassi si è così aggiunta anche la brutta figura».

SITUAZIONE PARADOSSALE

Desolato anche Luigi Pennello, patron del Caffè Concerto a Favaro: «Per noi è una situazione paradossale. Con le chiusure serali abbiamo dovuto aprire il ristorante a pranzo, cosa mai successa nella nostra storia. Adesso credo che faremo un'altra cosa che non abbiamo mai fatto, cioè lavorare nei giorni festivi. Con tutti i ristoranti chiusi è evidente che le richieste per asporto e delivery in quelle giornate aumenteranno molto e ci stiamo già organizzando per far fonte a quel tipo di richiesta. Certo che i colleghi che avevano puntato sui pranzi delle giornate festive e non sono attrezzati per altre tipologie di servizio sarà un danno enorme, avendo di sicuro previsto ordini e forniture con l'ottica di restare aperti. Un caos che coinvolge poi tutta la filiera, a partire, nel caso di chi lavora col pesce, dai pescatori. Senza contare che io ho una mia convinzione: che di questa chiusura si parlasse, nelle stanze di comando, già da molto tempo e che si sia arrivati a ridosso delle festività, ingigantendo oltremisura il danno, solo a causa delle lotte interne alla maggioranza. Ho la sensazione che se fosse stato per Conte certe decisioni sarebbero state prese molto prima».

Claudio De Min

