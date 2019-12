L'ultima foto con i colleghi «Chiara e Matteo, i più bravi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

NOVENTA DI PIAVEChi fuma nervosamente, chi ha in mano una tazza di tè caldo, chi parla piangendo al cellulare. Sono sul retro dello stabile che ospita il Roadhouse - la nota catena di ristoranti specializzati in carne alla brace - a Noventa di Piave, di fronte all'uscita del casello dell'A4, a due passi dell'outlet e dal centro cittadino. Non si danno pace. Si abbracciano. Si consolano, si disperano. Tra meno di mezz'ora, a mezzogiorno orario ufficiale di apertura, devono iniziare il turno: non si chiude nemmeno di fronte al fatto che due di...