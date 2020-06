LA GIORNATA

PADOVA Le recite teatrali, i canti musicali e i gavettoni in cortile. I tornei in palestra, l'organizzazione della pizza di classe e magari l'ultima chiamata alla lavagna per rimediare un brutto voto. Eravamo abituati a questo, ma l'emergenza ha spazzato via tutto. Quello di oggi sarà un ultimo giorno di scuola diverso da tutti gli altri. Gli alunni di elementari, medie e superiori si saluteranno via Skype, via Zoom o con un'altra piattaforma on-line. In ogni caso, concluderanno l'anno stando ognuno dietro al proprio schermo. I maturandi, almeno, si rivedranno per gli esami: l'emozione sarà doppia. La provincia di Padova conta complessivamente 108 istituti. All'esame di maturità si presenteranno 6.834 ragazzi: 6.674 sono studenti che hanno regolarmente frequentato le scuole pubbliche, 160 sono candidati privatisti. Gli esami di terza media, invece, coinvolgeranno 8.723 studenti.

Il Ministero si è visto costretto a rivedere tutto. Il tradizionale esame di terza media, composto da più prove, è stato sostituito da una sola prova orale da sostenere a distanza. La data viene stabilita dai singoli istituti e il termine entro il quale dovranno concludersi tutti i colloqui sarà il 30 giugno. Scatterà il 17 giugno invece l'esame di maturità: è stato ridotto a una prova orale, da svolgere in presenza a scuola. La commissione sarà composta da sei membri tutti interni e solo un presidente esterno: fino all'anno scorso c'erano anche tre membri esterni.

L'ultimo giorno di scuola è anche l'occasione giusta per tirare un bilancio col provveditore di un anno che rimarrà in ogni caso nella memoria di tutti. «Abbiamo vissuto una fase inedita affrontando una situazione straordinaria - riflette il direttore dell'Ufficio scolastico provinciale, Roberto Natale -. Abbiamo dovuto accelerare e imparare ad usare una piattaforma nuova, ma il futuro resta orientato sulle lezioni in classe. Gli strumenti digitali possono fungere da importante integrazione, ma non sostituiranno mai le lezioni in presenza. In questi mesi - prosegue il provveditore - non sono mancati i momenti di difficoltà dovuti soprattutto al fatto che non tutti gli alunni avevano dispositivi e connessione, ma ci siamo adoperati fornendoli in comodato gratuito alle famiglie. Docenti, dirigenti e personale amministrativo hanno svolto un lavoro straordinario e anche tanti genitori sono stati fondamentali». Negli ultimi giorni diecimila alunni delle superiori sono stati coinvolti in un sondaggio sugli ultimi tre mesi: pur sottolineando alcune criticità legate soprattutto agli orari, la maggior parte ha apprezzato lo sforzo organizzativo delle scuole.

Oggi, intanto, il liceo Fermi di Padova festeggerà 50 anni di storia presentando via Zoom due libri realizzati all'interno dell'istituto: Il giardino del Fermi oltre il Liceo a cura di Nicoletta Schmidt e Una scuola e il suo tempo - il Fermi nell'anno della luna di Liviana Gazzetta. Si parlerà molto di tempi ambientali e interverrà l'assessora Chiara Gallani.

Dalla città alla provincia. I genitori della classe di flauto traverso della terza media Carducci di Este hanno recapitato una splendida lettera alla professoressa Seren: «Si sente dire spesso che la vita ci restituisce ciò che diamo e stavolta spetta a noi restituirle, magari solo in parte, quel che ha dato ai nostri figli. La dedizione e professionalità con cui ha seguito i nostri ragazzi ma abbiamo capito che sono anche i suoi è ammirevole. Come un buon direttore d'orchestra, ha dato loro il la per rimanere intonati». La lettera è scritta a mano, con penna stilografica. Una piacevole eccezione, ai tempi delle lezioni col tablet.

Gabriele Pipia

