L'ULTIMA BATTAGLIAPORDENONE Potrebbe essere veramente l'ultima battaglia per salvare l'autonomia del Friuli Occidentale che passa anche e soprattutto (visto che l'ente Provincia è stato cancellato) dalla Camera di Commercio. Le dure prese di posizione del presidente di Unindustria, Michelangelo Agrusti, hanno avuto senza dubbio il merito di far emergere un senso di appartenenza territoriale. Insomma, Pordenone - per dirla con il presidente di Unindustria - non può certo tornare a subire l'egemonia udinese. La doppia Camera di Commercio...