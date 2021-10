Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'EMERGENZAVENEZIA Tamponi non più solo nei drive throught, ma anche in tutti i centri vaccinali. È questa la strada che l'Ulss 3 Serenissima ha deciso di imboccare per potenziare lo screening in vista dell'entrata in vigore, da venerdì, dell'obbligo di green pass su tutti i posti di lavoro. Quella del 15 ottobre è una data cruciale, nella storia di questa pandemia: la stragrande maggioranza della gente, in età lavorativa, vi arriva con...