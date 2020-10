VENEZIA L'Ulss 3 Serenissima ha fatto pervenire in redazione le sue precisazioni. In merito alle oltre 500 domande per avere un medico di famiglia, spiega che la richiesta più datata tra tutte le pratiche inevase dagli Uffici Anagrafe risale al 5 ottobre e che le richieste presentate da cittadini bengalesi e a oggi inevase sono in totale 55, tutte giunte sempre dal 5 ottobre. Quanto alla burocrazia sanitaria che impedisce ai cittadini bengalesi di ottenere il medico di base, l'azienda sanitaria specifica che la documentazione necessaria è quella essenziale. L'Ulss aggiunge che a tutti i cittadini extracomunitari che inviano la documentazione scrivendo urgente viene garantita l'evasione della pratica in 48 ore. Circa gli sportelli chiusi al pubblico per l'emergenza Covid, viene replicato che ricevono su appuntamento e in molti casi i cittadini stranieri vengono accolti anche se privi di appuntamento e, comunque, l'attribuzione del medico di famiglia si fa anche per via telematica. L'azienda precisa poi che il potenziamento del personale è stato messo in atto per gestire il passaggio dalla normale gestione delle pratiche al nuovo sistema di comunicazione con l'Anagrafe per via telematica, attivato il 23 settembre scorso.Sull'eccesso di burocratizzazione che impedisce l'effettuazione dei tamponi ai bengalesi, l'Ulss stima che siano 1200 quelli sottoposti a tampone, invitati a seguito di indagine epidemiologica, nei vari luoghi deputati in cui venivano effettuati i test; inoltre più di un altro migliaio di lavoratori dell'ambito della cantieristica, molti dei quali bengalesi, sono stati sottoposti a tampone dalle imprese di riferimento nei piani di screening dentro l'ambito lavorativo. Però sottolinea: Ai cittadini bengalesi viene chiesto di accedere al tampone secondo le regole. Spiegare le regole invitando a rispettarle è compito che può svolgere proprio la comunità bengalese, per questo da tempo da noi coinvolta e sollecitata. Infine, per quanto riguarda la richiesta di luoghi e spazi dove i contagiati possano trascorrere la quarantena, l'azienda sanitaria precisa che solo a fronte delle sollecitazioni dell'Ulss la comunità bengalese ha preso coscienza del grave problema della promiscuità negli spazi abitativi, che non può certo essere affrontato e risolto dal servizio sanitario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA