«Anche sul fronte screening scolastico l'Ulss 3 Serenissima sta lavorando senza sosta per garantire un servizio efficiente e veloce a tutti gli alunni e il personale degli istituti che necessitano di tampone». Lo ribadisce una nota della stessa azienda sanitaria dopo che è stato sollevato il caso di un problema al distretto Giustinian. «La macchina che governa e organizza la gestione dei tamponi non conosce né pause né festivi, come avviene per tutto il resto dei servizi messi a disposizione dell'Azienda sanitaria in questo periodo emergenziale dovuto alla pandemia. Questo è avvenuto anche durante la gestione dell'asilo Ciliegio al distretto Giustinian. Non è vero che bambini e genitori si sarebbero dovuti presentare lì tutti insieme poco prima delle 11. La fascia oraria, comunicata anche alla scuola, in cui genitori e bambini si sarebbero dovuti presentare al Giustinian con appuntamenti scaglionati era dalle 10 alle 12. L'Ulss 3 ha comunicato anche ai genitori via sms l'orario dell'appuntamento, diverso e scaglionato per ognuno, proprio per evitare assembramenti. L'Azienda trova quantomeno sorprendente, vista la presenza di una guardia giurata all'interno della struttura incaricata di gestire eventuali criticità, che i genitori possano aver sottratto tempo all'attività dei carabinieri, in una situazione che è sempre rimasta sotto controllo. L'Azienda sanitaria lavora con tutto l'impegno possibile per garantire ai suoi cittadini il massimo dell'efficienza dei suoi servizi, ma questo richiede sempre la collaborazione degli utenti, che devono appellarsi al loro senso civico, e anche al semplice buon senso, nel rispetto del distanziamento sociale, della gestione delle code e della priorità degli altri utenti».

