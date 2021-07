Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ULSSBELLUNO I sanitari Ulss che non si sono sottoposti alla campagna vaccinale destano preoccupazione ai vertici dell'azienda sanitaria. La direttrice generale, Maria Grazia Carraro, non nasconde i suoi timori: «Non sarà facile». La decisione presa a livello regionale è che coloro che si sono vaccinati faranno ancora parte attiva dell'azienda, gli altri saranno sospesi. La svolta arriverà ad agosto: i dipendenti che non si vaccinano...