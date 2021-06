Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Chiuso il Covid-Hospital di Jesolo, riprendono le attività in tutte e tre le strutture ospedaliere, che avevano subito dei rallentamenti, anche per il trasferimento del personale nella struttura jesolana. Come riferito dall'Ulss 4, si stanno programmando proprio in questi giorni i dettagli del ripristino definitivo delle attività. Riguardo alle attività rimaste congelate o comunque rallentante, non si sono registrate particolari criticità...