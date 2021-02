IL CASO

VENEZIA Quanti sono realmente gli attualmente positivi del territorio metropolitano di Venezia? Non poco meno di 5mila, come riportato dal bollettino ufficiale di Azienda zero. A spanne si può dire che siano tra i 3.200 e i 3.500, come si vedrà quando il tiro verrà corretto.

Questo perché da alcuni giorni l'Ulss 4 Veneto orientale ha fornito due numeri, entrambi ufficiali, uno dei quali - però - sbagliato. La conferma è arrivata ieri mattina dalla stessa Manuela Lanzarin, assessore regionale alla Sanità, che dopo aver controllato i numeri, ha sentenziato come l'errore non fosse del cervellone centrale di Azienda zero - incaricato di sommare i dati fatti confluire da Ulss 3 Serenissima e Ulss 4 Veneto orientale - ma fosse alla fonte, cioè dal calcolatore del Veneto orientale. In buona sostanza da San Donà di Piave inviavano in Regioni dati sbagliati. Un equivoco, un banalissimo errore di calcolo, ma che per giorni e giorni ha drogato - gonfiandolo - il totale dei positivi nel Veneziano.

Per completare il report che dà conto dell'andamento della pandemia, nel caso del Veneziano - dove coesistono due aziende sanitarie - la Regione somma i due dati forniti dal Dipartimento di prevenzione di entrambe le Ulss. Che qualcosa non stesse andando per il verso giusto si era capito sul finire della scorsa settimana quando mentre il report dava conto di oltre 5.100 attualmente positivi, l'Ulss 3 comunicava ai sindaci del proprio territorio circa 2.500 positivi e l'Ulss 4 faceva lo stesso con i propri amministratori locali pubblicando anche sulla propria pagina Facebook e in un comunicato stam pa il dato di 958 attualmente infetti. Sommando i due conti, quota 5.100 era ancora ben distante.

Ieri dall'Ulss 4 è arrivato il mea culpa. Il dato corretto, spiegano dalla Direzione, è quello fornito ai sindaci che viene elaborato da un ufficio mentre quello spedito in Regione dai pc del Dipartimento di prevenzione è un dato sbagliato che non teneva conto di gran parte delle negativizzazioni. Numeri, quelli dei guariti, che in parte non erano stati tolti dall'insieme dei positivi. In definitiva l'Ulss 4 dava il dato corretto a sindaci e stampa, mentre ad Azienda zero arrivava quello sbagliato. L'errore è in via di correzione. Una volta sistemato, i positivi caleranno.

