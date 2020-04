SAN DONA' DI PIAVE

Calano i contagi e i ricoverati in terapia intensiva e l'Ulss 4 sta iniziando a programmare il ritorno alla (quasi) normalità. Sprazzi di moderato ottimismo nella nuova conferenza organizzata dal direttore generale Carlo Bramezza, per fare il consueto punto della situazione. La pressione sul Covid all'ospedale di Jesolo si sta un po' allentando ha esordito Bramezza e sta andando meglio sia per la terapia intensiva che per la semi-intensiva e gli infettivi. Questo non ci porta ad abbassare la guardia, ma significa che il lavoro fatto e il rispetto delle restrizioni funzionano. Ci auguriamo che il Governo inizi ad attuare un allentamento delle restrizioni, anche per il turismo.

I NUMERI

14 le persone ricoverate in terapia intensiva, 40 nel reparto malattie infettive, 39 i dimessi; la media dei contagiati è passata dai 20 al giorno ai 10 di ieri; in tutto il territorio il numero di persone in isolamento sorvegliato è praticamente dimezzato, passando a 493 (di questi 29 sono i sintomatici); da ricordare che i tamponi eseguiti sulla popolazione sono, ad oggi, 3664. Dati che stanno portando l'azienda ad iniziare a programmare il rientro delle normali attività, come ha spiegato Maria Grazia Carraro, il direttore sanitario. Dovremo di certo attendere le indicazioni regionali, ma una riflessione la stiamo facendo per un eventuale riavvio delle attività. Avevamo garantito tutte le attività di urgenza e programmate in ambito oncologico, mentre erano state sospese tutte quelle programmate, di ricovero e ambulatoriali. Quindi ora si sta iniziando a programmare il riavvio e le modalità per lo stesso, per evitare sovraffollamenti, in modo scaglionato. Questo riguarderà anche l'ospedale di Jesolo, per il quale Bramezza ha evidenziato come il reparto di Terapia intensiva non sarà mai smantellato. E' un fiore all'occhiello della nostra sanità, anche grazie agli importanti investimenti tecnologici: nel momento in cui non ci saranno più pazienti, sarà chiuso, ma non smantellato, per essere eventualmente utilizzato nel caso si presentasse una nuova situazione di pericolo. Il direttore generale ha anche sottolineato come il progetto di ristrutturazione (era stato annunciato lo scorso gennaio) da dieci milioni di euro che in questo 2020 doveva essere presentato in Regione è stato solo sospeso per l'emergenza Covid-19.

CASE DI RIPOSO

Ieri sono stati forniti anche i numeri riguardanti le dodici case di riposo. Dei 1200 ospiti, 18 sono i positivi, tutti alla Francescon di Portogruaro e tutti asintomatici in attesa dell'esito del tampone; dei 1040 dipendenti, 25 sono lievemente sintomatici e anche loro in attesa dell'esito; i 13 risultati positivi, sono a casa, in isolamento, mentre altri sei sono già rientrati al lavoro. Per quanto riguarda le comunità per disabili: 16 sono gli ospiti positivi, di cui 14 nella struttura di Fratta di Fossalta di Portogruaro, 1 a Fossalta di Piave ed 1 a Ceggia. Non ultimo, controllate 232 ditte nel territorio, per un totale di 8200 lavoratori; di queste lo Spisal ha rilevato solo 5 infrazioni: per nessuna di queste è stata chiusa l'attività. Punto tamponi per il personale, per i quali si era registrata qualche preoccupazione per esiti che non arrivano dopo una settimana: Bramezza ha detto che ci sono stati dei problemi con dei laboratori con Mestre e Padova.

Fabrizio Cibin

