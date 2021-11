Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ULSS 4JESOLO Code per i vaccini al PalaInvent, scatta la protesta degli utenti. È accaduto venerdì mattina, al palazzo del turismo di piazza Brescia, da mesi ormai utilizzato come hub vaccinale per l'intero litorale.Ma se in passato è stata più volte elogiata l'organizzazione, questa volta dalle persone in coda sono piovute una serie di proteste. A far discutere sono stati i tempi di attesa definiti troppo lunghi, soprattutto rispetto...