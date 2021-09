Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

VENETO ORIENTALESAN DONA' DI PIAVE L'Ulss4 casa per casa per convincere i residenti del Veneto Orientali di età compresa tra i 30 ed i 59 anni a vaccinarsi. Per dare una accelerata alla campagna vaccinale, e con il coinvolgimento dei singoli Comuni, l'azienda sanitaria contatterà personalmente (attraverso lettera) i 25mila che ancora mancano all'appello.«Prima dell'avvio della campagna antinfluenzale e della somministrazione...