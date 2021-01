L'ULSS 3

VENEZIA Come i contagi anche i ricoveri nei reparti di Terapia intensiva e di Malattie infettive degli ospedali dell'Ulss 3 Serenissima hanno vissuto un picco attorno a Natale per poi imboccare una fase calante che sa di respiro in questa seconda ondata di coronavirus, nei numeri più tremenda di quanto vissuto in primavera. Una fase calante iniziata in maniera timida e poi proseguita con un andamento più deciso: «Verso fine anno - sottolinea il direttore generale dell'Ulss 3 Serenissima, Giuseppe Dal Ben commentando i dati - abbiamo toccato uno dei picchi della seconda ondata: avevamo 457 persone ricoverate con Covid e di queste 54 erano in Terapia Intensiva; oggi i ricoverati sono 326, e in area critica sono 38. Credo si possa dire, finalmente, che sta calando la pressione sui nostri ospedali; ed è un dato fondamentale, che contiamo si consolidi e non inverta più la rotta».

Importante nella futura analisi della pandemia e significativo per queste settimane, anche il fatto che la curva dei ricoveri sia scesa quasi più rapidamente di quella dei nuovi positivi giornalieri:

«Le due curve sono collegate - sottolinea ancora Dal Ben - poiché per ogni 100 nuovi positivi che si registrano nel territorio, 7 o 8 di queste persone positive finiscono poi per essere ricoverate. Oggi vediamo scendere insieme le due curve, poiché i nuovi positivi giornalieri calano di giorno in giorno così come cala il totale delle persone ricoverate; ma la curva calante dei ricoveri sembra ancora più costante, nella sua discesa, rispetto alla curva calante dei nuovi positivi».

Per quanto riguarda l'area non critica, cioè i pazienti Covid ricoverati al di fuori delle Terapie intensive, sono saliti tra Natale e il 29 dicembre da 355 a 406. Dal 30 dicembre, poi, il progressivo e graduale calo: si è giunti a 365 l'11 gennaio, per poi scendere con più decisione nell'ultima settimana, fino ai 288 ricoverati in area non critica di oggi, 19 gennaio. Anche nelle Terapie Intensive i giorni più critici sono stati quelli tra Natale e Capodanno, con un picco di 56 ricoverati Covid il 31 dicembre. La discesa è stata meno regolare, ma il dato odierno, con 38 ricoverati in Area Critica, è il più basso raggiunto nell'ultimo periodo.

