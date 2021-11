Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'Ulss 3 si prepara a riaprire il padiglione Fassina dell'ex ospedale di Noale per accogliere i pazienti covid a bassa intensità, con 40 posti letto al quarto piano. I contagi, infatti, continuano ad aumentare. La struttura, dismessa nel 2008, era stata riaperta l'anno scorso in questo stesso periodo, per far fronte alla nuova ondata pandemica. A giugno, è stato richiuso e a soli cinque mesi di nuovo riaperto, segno della recrudescenza...