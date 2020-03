Quello che il Gazzettino, domenica 8, definisce nelle sue pagine come Il caso. Febbre alta, tosse e bronchite ma non gli fanno il tampone, è in verità un non caso. Lo scrive nella sua replica la direzione sanitaria dell'Ulss 3: l'uomo non si è mai recato al Pronto soccorso di Chioggia né tantomeno ha chiamato il 118: l'Azienda sanitaria veneziana lo può asserire con certezza in quanto tutto viene registrato, accessi e telefonate. Inoltre va precisato che, per normativa ministeriale, il tampone non viene eseguito secondo la discrezionalità del singolo cittadino, ma secondo precisi protocolli: è stato eseguito un esame radiografico che è risultato negativo e ora è sottoposto a terapia antibiotica dal suo medico di famiglia. Il Gazzettino ricorda che nell'articolo in questione non si afferma in alcun modo che al paziente andasse praticato il tampone per accertare il contagio , ma si descrivono le difficoltà del malato a orientarsi nelle indicazioni contrastanti ricevute dal medico di base e dalla pneumologa. Non viene mai scritto che il paziente sia stato registrato e preso in carico dal pronto soccorso dell'ospedale di Chioggia. Anzi viene esplicitato che il personale del pronto soccorso ha bloccato l'accesso al malato dandogli indicazione di rivolgersi al proprio medico di famiglia. Il 118 è stato chiamato dal malato due volte, una attraverso il 112, alle 14.08 (gli hanno chiesto nome e indirizzo), e una direttamente alle 16.44.

