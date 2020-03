L'ufficio postale di Burano riaprirà regolarmente mercoledì 25 marzo e, fino al 1 aprile, la sede sarà operativa tutti i giorni secondo il consueto orario, dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35. A precisarlo è Poste italiane in risposta alle proteste per la temporanea chiusura. «L'Ufficio è stato interessato da interventi preventivi adottati dall'azienda per contrastare la diffusione del Covid-19 - si legge in una nota - Nello specifico, a tutela dei lavoratori e dei clienti, è stato necessario predisporre la sanificazione della sede lavorativa, anche in vista del prossimo appuntamento del pagamento delle pensioni di aprile, che eccezionalmente verrà anticipato al 26 marzo».

Nel frattempo gli uffici postali più vicini sono quelli di Cavallino (aperto lunedì mercoledì e venerdì) e Murano (aperto martedì, giovedì e sabato).

Poste italiane comunica, inoltre, che per contribuire a contrastare la diffusione del Covid-19, le pensioni del mese di aprile verranno accreditate a partire dal 26 marzo per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution. «I titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution potranno prelevare i contanti da oltre 7.000 ATM Postamat, senza bisogno di recarsi allo sportello - viene ricordato -

Coloro che invece non possono evitare di ritirare la pensione in contanti, nell'ufficio postale, dovranno presentarsi agli sportelli rispettando la turnazione alfabetica prevista dal calendario seguente: i cognomi dalla A alla B giovedì 26 marzo, dalla C alla D venerdì 27 marzo, dalla E alla K la mattina di sabato 28 marzo, dalla L alla O lunedì 30 marzo, dalla P alla R martedì 31 marzo, dalla S alla Z mercoledì 1 aprile. «Le nuove modalità di pagamento delle pensioni hanno carattere precauzionale e sono state introdotte con l'obiettivo prioritario di garantire la tutela della salute dei lavoratori e dei clienti», conclude la nota di Poste italiane».

