L'Udinese vuole superare quota 15mila abbonamenti

Un bel finale di campionato, con un allenatore (Igor Tudor) apprezzato che è stato confermato. E poi, il ritorno di un direttore tecnico amato dai tifosi come Pierpaolo Marino. In casa Udinese ci sono tutte le premesse per un avvio di stagione migliore degli ultimi anni, tanto che l'intenzione della società è di fidelizzare i tifosi con una campagna abbonamenti che potrebbe già scattare l'1 luglio, con l'obiettivo di superare quota quindicimila sottoscrittori, sperando magari di battere il record dell'era Pozzo che risale a vent'anni fa:...