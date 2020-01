Bene il gioco, buona la posizione in classifica (lontana nove punti dal terzultimo posto) ma ancora male per quanto riguarda il progetto di crescita. Risolte le emergenze di pieno autunno, con il cambio di allenatore, l'Udinese è chiamata a migliorarsi ancora, superando parte dei problemi che accusa da tempo e che sono costate le sconfitte contro il Milan e il Parma. Due partite differenti, tuttavia unite oltre che dall'esito finale anche dalle mancanze dimostrate dai bianconeri nella fase conclusiva e in difesa. Tradotto, si sbagliano troppi gol davanti alla porta avversaria e se ne concedono altrettanti troppi quando a tirare sono i vari Rebic e Kulusevski.

Lo ha detto il mister Luca Gotti, lo ha ribadito il direttore tecnico Pierpaolo Marino, lo hanno urlato dagli spalti in più occasioni i tifosi. E spetta ai calciatori, che vanno in campo, fare un esame di coscienza, riconoscere che bisogna aggiungere grinta per passare dall'essere gruppo che lotta per salvarsi a squadra che sgomita per una posizione da Europa League. Non è quindi escluso che in vista della partita di domenica sera contro l'Inter, tutti si vada in ritiro già prima di sabato sera, perché a nessuno farebbe piacere vedere scendere in campo i propri beniamini sconfitti in partenza.

