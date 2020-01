L'Udinese va alla ricerca dei punti in trasferta

Una vittoria e un pareggio è il misero bottino conquistato dall'Udinese lontano dalla Dacia Arena in campionato, a fronte di sei sconfitte brucianti non solo per il risultato (su tutti il 7-1 rimediato in casa dell'Atalanta) ma anche e soprattutto per le occasioni sprecate contro avversarie più o meno di pari livello come la Fiorentina e la Sampdoria. Nel 2020 i bianconeri devono invertire la rotta in trasferta e incamerare i punti necessari ad affrontare il prosieguo di stagione con molta serenità e pochi affanni. La prima occasione arriverà già lunedì 6 gennaio sul campo del Lecce, avversario contro il quale la squadra di Luca Gotti dovrà a tutti i costi fare punteggio pieno, senza trascurare le successive trasferte che il calendario offre con in serie, tra i mesi di gennaio e di febbraio, Milan, Parma, Brescia e Bologna.

Mentre la squadra è tornata a lavorare dopo il brindisi di Capodanno, la società si è affacciata sul mercato invernale, con il primo obiettivo di sfoltire la rosa nei reparti dove gli uomini abbondano: Sierralta e Teodorczyk i primi candidati a lasciare Udine, anche per trovare spazio e giocare, mentre il Torino ha effettuato sondaggi per Fofana e Okaka, elementi che al momento non sembrano essere nella lista dei partenti.

