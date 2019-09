L'Udinese sfida il Pordenone alla Dacia Arena

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Derby regionale di calcio, naturalmente in chiave tutta amichevole, oggi alle 17 alla Dacia Arena. Saranno di fronte l'Udinese e il Pordenone. «Una volta era un sogno, oggi è un test match, domani potrebbe essere qualcosa di più». Così il doppio ex Adriano Fedele, che ha allenato entrambe le compagini friulane, sintetizza il pensiero degli ospiti della Destra Tagliamento alla vigilia della sfida bianconeroverde. I tifosi che seguiranno la gara si aspettavano di rivedere in campo, almeno per uno spezzone di gara, il ritrovato Okaka. Invece...