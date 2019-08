L'Udinese segna 7 gol nel test con il Cjarlins

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Il galoppo dell'Udinese a Manzano contro il Cjarlins Muzane della famiglia Zanutta, che milita in serie D, finisce 7-0. Il nuovo arrivato macedone Nestorovski va a bersaglio dopo 9', assiste i compagni, colpisce ancora e si fa applaudire. Bene anche Balic, il pupillo di Tudor; in confortante crescita Barak. Nel complesso, un altro passo avanti verso il debutto in Coppa Italia.A fine gara arrivano anche le succinte dichiarazioni dell'allenatore Igor Tudor, che preferisce pensare al lavoro che c'è ancora da fare prima dell'inizio della stagione...