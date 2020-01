L'Udinese punta il Sassuolo, l'Antitrust i biglietti

Mentre prosegue la prevendita dei biglietti per la sfida domenica all'ora di pranzo tra Udinese e Sassuolo alla Dacia Arena nella speranza di una terza vittoria consecutiva dopo i successi sul Cagliari e il Lecce, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato nove procedimenti nei confronti di Atalanta, Cagliari, Genoa, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Roma e Udinese per la possibile vessatorietà di alcune clausole contenute nelle condizioni generali di contratto relative all'acquisto di abbonamenti e biglietti per le partite. Si tratta, in particolare, delle clausole che non riconoscerebbero il diritto dei consumatori a ottenere il rimborso di quota parte dell'abbonamento o del singolo titolo di accesso in caso di chiusura dello stadio o di parte dello stesso; a ottenere il rimborso del titolo di accesso per la singola gara in caso di rinvio dell'evento, sia per fatti imputabili alla società, sia quando tale circostanza prescinda dalla responsabilità di quest'ultima; a conseguire il risarcimento del danno qualora tali eventi siano direttamente imputabili alla società, spiega il comunicato ufficiale dell'Antitrust. I club sotto mira dovrebbero ripristinare le condizioni generali di contratto, prevedendo invece rimborsi.

