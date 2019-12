L'Udinese pensa a Parigini, Edera e Dimarco

Calcio mercato: l'Udinese guarda verso Torino. In casa granata non c'è soltanto Vittorio Parigini in uscita, ma anche il giovane Simone Edera. Per entrambi il club bianconero resterà alla finestra, valutando la possibilità d'inserirsi in un'eventuale trattativa. Il Toro cercherà di piazzare in prestito i due esterni d'attacco, magari sfruttando il buon mercato che entrambi hanno in serie B. Ma, all'occorrenza, anche Marino potrebbe valutare la possibilità di sferrare un attacco. Dal canto loro, i granata potrebbero richiedere un'opzione in vista di una futura cessione di Seko Fofana. L'ivoriano è sempre stato un pallino di Walter Mazzarri, che l'anno scorso si era consolato con Meité. Il ritorno su ottimi livelli del numero 6 bianconero stuzzica di nuovo la fantasia del presidente Urbano Cairo. In ogni caso l'Udinese, come per Rodrigo De Paul e Ignacio Pussetto, non dovrebbe fare movimenti importanti in uscita a gennaio, soprattutto senza concrete alternative. Per questo anche la questione Fofana resterà congelata almeno fino all'estate. Non solo Parigini per la fascia sinistra, comunque, nei pensieri della squadra bianconera, ma anche un profilo decisamente più difensivo e di copertura come quello dell'intrerista Federico Dimarco.

A pagina XVIII

