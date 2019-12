L'Udinese ora è attesa da due partite decisive

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Tralasciando la Coppa Italia, la gara contro il Napoli ha permesso all'Udinese di archiviare la pessima prestazione contro la Lazio, avendo dimostrato in campo che i giocatori se motivati possono tenere testa ad avversarie sulla carta qualitativamente più valide. È vero che il gol con cui i partenopei hanno ottenuto il pareggio è frutto dell'unica svista della difesa bianconera, ma va detto che gli errori costati molto caro all'Olimpico come con la Sampdoria si sono sensibilmente ridotti. Il bicchiere friulano non è pieno, ma dopo il...