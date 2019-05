L'Udinese manda De Paul in nazionale argentina

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

È probabilmente destinato a giocare altrove, ma Rodrigo De Paul avrà sempre Udine nel cuore. Non solo perché qui è nata sua figlia, che il centrocampista bianconero, ha voluto in campo alla Dacia Arena anche prima della sfida con la Spal, e perché con l'Udinese ha compiuto il grande salto nel calcio di primo livello. Ma, a conclusione dei tre anni trascorsi a giocare in Friuli, anche la gioia di partecipare con la nazionale argentina alle finali della Coppa America che si giocheranno in Brasile dal 14 al 24 giugno. Ieri il ct Lionel...