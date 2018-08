L'Udinese domani incontra i tifosi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Si erano lasciati a maggio con una salvezza ottenuta all'ultimo istante, dopo un campionato iniziato all'insegna dello slogan Daremo l'anima e conclusosi con il passaggio di tre allenatori in panchina, un girone di ritorno da incubo e una contestazione accesa con tanto di invasione di campo e assedio all'uscita degli spogliatoi, al termine della sconfitta interna con il Crotone, costata l'esonero di Massimo Oddo.Domani l'Udinese e i tifosi si ritroveranno per il primo faccia a faccia della stagione che sta per iniziare ufficialmente (sabato...