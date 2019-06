L'Udinese conta sulla voglia di riscatto di Barak

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Un anno fa ha visto partire, destinazione Sampdoria, il connazionale Jakub Jankto e ora assiste alla consacrazione di Rodrigo De Paul. Antonin Barak, 25 anni il 3 dicembre, fa invece i conti con una stagione che anzichè consacrarlo calciatore di valore lo ha condannato a un calvario di malanni fisici fatto di sporadiche apparizioni in campo. Per questo, malgrado l'interesse a un prestito ci sia, il centrocampista ceco dell'Udinese non sarà uno degli uomini mercato dell'estate bianconera.Barak dovrà ripartire dalla Dacia Arena e fare leva...