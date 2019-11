L'Udinese batte i lettoni con Ballarini e Nuytinck

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Con il campionato fermo per gli impegni azzurri, l'Udinese (largamente incompleta) ha sostenuto ieri pomeriggio un test contro i lettoni dello Spartaks Jurmala. Al Centro sportivo Bruseschi sono stati disputati due tempi di 40' ciascuno. Più piacevole il primo e più noioso il secondo, ma sicuramente entrambi salutari per i bianconeri. In particolare per coloro che sino a questo momento hanno giocato poco, in particolare Nuytinck, Walace, Teodorczyk e Barak. È finita 2-1 per il team di Luca Gotti, con gol del giovane Ballarini nel primo...