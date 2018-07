L'Udinese ammaina anche Danilo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Lui a provato a opporsi in tutti i modi, con frasi motivazionali sui social e presentandosi in ritiro in forma smagliante. Ma l'età, 34 anni, e le prestazioni offerte nell'ultima travagliata stagione non hanno soffiato in suo favore. I Pozzo hanno ammainato un'altra bandiera, quella del brasiliano Danilo Larangeira, che da capitano si è ritrovato, ieri dopo aver lasciato il ritiro in Carinzia, a svolgere la preparazione al Bruseschi con il gruppo di giocatori destinati a prendere altre destinazioni.Il club e l'allenatore Julio Velazquez...