L'Udinese all'ora di pranzo vuol mangiarsi il Sassuolo

«Mi aspetto che, da qui in avanti, giocare contro l'Udinese diventi sempre più difficile».

Luca Gotti si definisce un traghettatore, ma di giornata in giornata tende ad alzare l'asticella dell'impegno dei suoi giocatori e per la sfida odierna, alle 12.30 alla Dacia Arena, contro il Sassuolo annuncia apertamente che i bianconeri dovranno giocare con aggressività, senza perdersi nel piacere delle ultime vittorie di fila o in pensieri tattici. «Non procedo in ottica di medio o lungo termine - fa sapere l'allenatore - Navigo a vista, quindi guardando di volta in volta alla partita da affrontare. Gradualmente cerco di contribuire a dare a questo gruppo l'identità più consona ai singoli che lo compongono. L'Udinese non può prescindere dall'atteggiamento, la classifica non deve cambiare il nostro modo di scendere in campo. Il focus va sempre tenuto in maniera precisa sulla gara da affrontare. La partita con il Sassuolo non si vince con la tattica, ma con la voglia di combattere, di conquistare gli spazi. Le ultime due sconfitte subite dagli emiliani non rendono giustizia alla prestazione che la squadra ha offerto. Metteranno in campo la stessa qualità mostrata contro Napoli e Genoa, ma noi non saremo da meno».

