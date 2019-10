L'Udinese a Firenze per trovare la continuità

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Dodici sconfitte di fila nelle ultime dodici trasferte in Toscana non sono un dato che spinge all'ottimismo i tifosi bianconeri, che oggi alle 12.30 seguiranno la partita dell'Udinese in casa di una Fiorentina galvanizzata dall'aver piegato il Milan a San Siro e dalle prodezze di Ribery, eletto miglior giocatore della serie A del mese di settembre. Ma la pericolosità del francese, così come di altri compagni a partire da Chiesa, non intimoriscono mister Tudor da Spalato, preoccupato semmai che i propri uomini seguano le sue indicazioni senza...