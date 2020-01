L'UDIENZA

VENEZIA Trentuno anni di carcere in tutto per la famiglia calabrese Multari, tutti residenti a Zimella (Verona) accusati a vario titolo di estorsioni e atti di intimidazione di stampo mafioso nei confronti di piccoli imprenditori alle prese con la crisi economica.

LE RICHIESTE

Dodici - scendendo nel particolare - quelli chiesti dal pm della Distrettuale Antimafia di Venezia Paola Tonini, per Domenico Multari, 59 anni; 7 anni chiesti per il fratello Fortunato Multari, 52 anni; 8 anni chiesti per il figlio Antonio Multari, 25 anni; e 4 per l'altro figlio, Alberto Multari. La sentenza del giudice dell'udienza preliminare David Calabria - che ha celebrato il processo in abbreviato - arriverà il 24 gennaio, giorno nel quale il gup dovrà pronunciarsi anche sulla richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla Dda di Venezia nei confronti di altri due imputati: Carmine Multari, 56 anni, altro fratello di Domenico e Dimitru Tibulac, 29 anni, di origini moldave.

GLI ARRESTI

L'inchiesta era quella che poco meno di un anno fa aveva portato al blitz dei Ros dei carabinieri che avevano arrestato i componenti della famiglia Multari, e messo ai domiciliari un noto imprenditore di Meolo, Francesco Crosera, 54 anni, accusato di essersi rivolto al boss per far bruciare uno yacht realizzato dal suo cantiere nautico, a Portegrandi, dopo che l'acquirente aveva lamentato gravi difetti costruttivi.

Il tentativo di incendio si verificò in Sardegna: di conseguenza la posizione di Crosera è stata trasferita ai magistrati di Nuoro che hanno fissato il processo a marzo. Crosera, poi scarcerato per il tentato incendio allo yacht, è tornato ai domiciliari nei giorni scorsi per un episodio che risale all'autunno del 2017, quando la Jaguar di un vicino, confinante con il cantiere di Crosera, fu data alle fiamme. Secondo la procura il vicino avrebbe subìto intimidazioni per convincerlo a tenere un comportamento che non creasse pregiudizi alla Marina di Portegrandi. A dare fuoco alla vettura sarebbero stati due albanesi che sarebbero stati incaricati proprio da Crosera.

INTIMIDAZIONI MAFIOSE

A Venezia è rimasta, invece, la posizione di Domenico Multari e dei suoi presunti sodali. Il processo che ieri è arrivato al capolinea e per il quale si attende solamente la sentenza del giudice David Calabria, riguarda una serie di estorsioni commesse ai danni di due imprenditori ridotti sul lastrico dopo che le rispettive aziende erano state svuotate: uno di loro si è costituito parte civile per ottenere il risarcimento per il danno. Sotto accusa ci sono poi le intimidazioni messe in atto per impedire la vendita all'asta di due immobili: la procura di Venezia ha ricostruite minacce e violenze a pubblici ufficiali, ai quali fu impedito di accedere alle abitazioni, facendo così desistere acquirenti con l'obiettivo di farsi comprare le case a prezzi vantaggiosi da prestanome.

