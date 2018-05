L'UDIENZA PORDENONE Bancarotta Acc Compressors Spa: un buco da 450 milioni di

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'UDIENZAPORDENONE Bancarotta Acc Compressors Spa: un buco da 450 milioni di euro, tre ipotesi di bancarotta, un fascicolo d'inchiesta incanalato sul binario dell'archiviazione e decine tra operai, sindacalisti e amministratori pubblici del Bellunese che tentano di farlo deragliare verso l'aula d'udienza del Tribunale collegiale. Per far sentire la loro rabbia ieri sono arrivati in corriera da Mel assieme al presidente della Provincia, Roberto Padrin e al sindaco Stefano Cesa di Mel, dove ha sede lo stabilimento che un tempo dava lavoro a...