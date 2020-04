L'UDIENZA

BELLUNO Nella stanza del giudice? Ai tempi del coronavirus, si entra via Internet. Sono già diverse le udienze civili che si sono celebrate da remoto. Ma cosa si prova? Cosa cambia? Come funziona? Domande che abbiamo posto all'avvocato Roberta Resenterra di Feltre, che, interpellata sul caso, ha raccontato la sua esperienza. Al centro dell'udienza che si è svolta nei giorni scorsi nel Tribunale virtuale una questione relativa al un accordo tra coniugi su figli minori, che certo non poteva aspettare. «La causa è stata celebrata regolarmente - racconta l'avvocato Resenterra - con tanta umanità ed è stato emozionante rivedere dopo un mese i magistrati, un'emozione dovuta al fatto di essere a distanza, ma nello stesso vicini. È stato un bel momento. La prima cosa che ci siamo detti è se stavamo tutti bene. Infine ci è stato preannunciato che saranno parecchie udienze con questo sistema». Ed ecco come funziona: «Arriva una comunicazione della cancelleria a mezzo pec - spiega l'avvocato Roberta Resenterra - in cui il giudice dà le istruzioni: L'udienza si svolgerà nella stanza virtuale siete invitati a inviare il vostro indirizzo mail e il numero di telefono nel caso il collegamento non funzioni. Dovete collegarvi a questo link tramite piattaforma Teams. Inserire numero di causa e chi è presente. Nel nostro caso è stata un'udienza davanti al collegio di giudici, in camera di consiglio». Alle 12,30, puntuali, il collegamento. «Sul video sono apparsi 2 quadratini - racconta illegale-. C'erano i due giudici in una stanza uno seduto e una in piedi dietro, a distanza di sicurezza, il presidente del collegio nella sua stanza da sola, con mascherina e guanti. I due avvocati delle due parti dal loro studio. Noi avvocati, per l'area parte c'era la collega Laura Fontana, abbiamo depositato conclusioni conformi, che il Tribunale ha recepito e tutto è finito». «Meno male che c'è questa possibilità quanto meno per queste che sono le udienze che non rientrano tra quelle sospese. Però non deve essere questo il futuro del sistema giustizia perché il contatto umano e il rapporto orale è fondamentale, molto di più nel settore penale, ma assolutamente anche nelle cause civili dove si può discutere a distanza».

