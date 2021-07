Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'indice Rt del Fvg rimane in condizioni di stabilità. Passa infatti dallo 0,81 della settimana precedente allo 0,82 attuale. Uno scarto davvero minimo. Significa che la situazione non si muove e si mantiene su numeri complessivi molto bassi. Spicca il dato dell'incidenza, che precipita a 6,7 contagi ogni 100mila abitanti sui sette giorni. Terapie intensive e reparti di Area medica sono occupati solamente all'1 per cento rispetto alla...